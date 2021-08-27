Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TC-TUR uçağıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılandı.

[Fotoğraf: AA]

Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in mezarına çelenk bırakarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ediyor. https://t.co/NC8dMYGZL1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 27, 2021

Erdoğan ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışını yapacak.

Ortak basın toplantısı düzenlenecek

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Erdoğan, görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ve Konsey üyeleriyle ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.