Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.

Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Onların geldiğini duyan olmaz,

döndüğünü duymayan kalmaz.



Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. pic.twitter.com/GOXmPyV93l