Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece gün içinde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.
Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.
Onların geldiğini duyan olmaz,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021
döndüğünü duymayan kalmaz.
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. pic.twitter.com/GOXmPyV93l
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