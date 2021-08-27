Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 22:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Bakan Akar, hayatını kaybeden ABD askerleri için taziyelerini iletti.
Bakan Akar, ABD'li meslektaşı Austin ile telefonda görüştü. Afganistan'daki son durumun ele alındığı görüşmede, tahliyelerdeki iş birliği konusundaki memnuniyet dile getirildi.
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Etiketler: Son Dakika Hulusi Akar ABD Afganistan
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