Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan'ın savunması için hem denizden hem de havadan her an hazır durumda. TRT Haber ekibi, Mavi Vatan için gökyüzünde tutulan nöbete, semadaki karargah Havadan İhbar Kontrol uçağı Batı'da katıldı.

Batı, Havadan İhbar Kontrol Uçağı sınıfının en üst gözlem araçlarından. Görevi de Doğu Akdeniz'de Mavi Vatanın korunması. Ancak süreç önce karada başlıyor. Atılacak adımlar, tek tek değerlendiriliyor. Simülatörler üzerinde her türlü senaryo için hazırlık yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine çok büyük üstünlük sağlıyor

Simülasyonun tamamlanmasının ardından, sonraki durak brifing odası oluyor. Sahadaki son durum değerlendiriliyor, daha sonra Batı için görev başlıyor.

Havadan İhbar Kontrol Uçağı üstün teknoloji ürünü sistemler ile donatılmış durumda. TRT Haber ekibi bu uçakla Doğu Akdeniz’de Hava Kuvvetleri ile bir göreve katıldı.

Havadan İhbar Kontrol Uçakları, Türk Silahlı Kuvvetlerine bölgesinde çok büyük üstünlükler sağlıyor. "Batı", hava unsurları arasında iletişimi sağlama görevi üstleniyor.

Görev koordinesini sağlıyor

Hava İhbar Kontrol koordinasyonundaki bu göreve F-16 savaşan şahinler, F-4'ler, arama kurtarma ve tanker uçakları katılıyor.

Deniz kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezi de savaş gemilerini komuta ederek, Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile uyumlu şekilde çalışıyor. Görev uzun olunca, yakıt desteği gerekiyor. "Batı"ya bu nedenle havada yakıt takviyesi de yapılıyor.

Görevin tamamlanmasının ardından, Batı görevi TSK'nın filosunda yer alan başka bir Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı'na devrediyor. Gökyüzündeki mavi vatan nöbeti ise kesintisiz olarak devam ediyor.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı

Kurgu: Tuncay Yılmaz