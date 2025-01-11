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TRT Haber 11.01.2025 00:05

Hafta sonu yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre özellikle Marmara'da 3 gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Sıcaklık, yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak. İşte detaylar...

Hafta sonu yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:  Yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Ege (Afyonkarahisar ve Kütahya hariç), Zonguldak, Bartın, Düzce, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hafta sonu yurt geneli yağışlı havanın etkisine giriyor

Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinden başlayarak azalacak

Hava sıcaklığının, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir de yağışlı havadan etkilenecek.Sıcaklık, Ankara'da salı günü itibarıyla azalarak mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul'da 8 ila 10 derece, İzmir'de de 17 ila 18 derece civarında olacak.

Buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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