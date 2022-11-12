Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 03:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hac ve umre seyahatleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de
"Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Alınan karara göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, Başkanlıkla sözleşme imzalamış acentalar tarafından kendi aralarından seçilecek.
Etiketler: Hac Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Umre
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