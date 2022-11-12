Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 00:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’ne Şakir Özkan Torunlar’ın atandığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar, Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi oldu.
Yaklaşık 4 yıl aradan sonra İsrail'e büyükelçi atanmış oldu.
Şakir Özkan Torunlar, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu ve 2017-2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.
Etiketler: Resmi Gazete Son Dakika
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