12.09.2025 12:08

Gürsel Tekin: Tek isteğimiz görevimizi yapmak

Mahkeme kararı ile CHP İstanbil İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, "Bize yalan yanlış iftiralar atılıyor. Bina tartışmalarının parçası olmak istemiyoruz. Tek amacımız mahkemenin bize verdiği görevi yerine getirmek" dedi.

Gürsel Tekin: Tek isteğimiz görevimizi yapmak

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in gündeminde CHP il binası tartışmaları vardı.

"Bize yalan yanlış iftiralar atılıyor" dedi. Tartışmaların parçası olmak istemediğini söyledi. Tekin, tek amaçlarının mahkemenin kendilerine verdiği görevi yerine getirmek olduğunu vurguladı.

 

Tekin şunları kaydetti;

Biz bir kararla buraya geldik. Elimizdeki karar bizim buradaki kısa süre içerisinde yapmamız gereken görevle ilgilidir. Bütün çabamız bu sorunu bitirerek işimizi gücümüze bakmak istiyoruz ama her gün bir bina tartışması, oraya gidelim buraya gidelim... Yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun Türkiye’nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız.

Biz de insanız bırakın işimizi yapalım hayır kardeşim sürekli polemiğe girelim derseniz bir çok arkadaşımı da üzerim üzmek istemiyorum. Bütün buna rağmen sabırla azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz. 

