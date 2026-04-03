Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130'da dış müdahale izine rastlanmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçları Soruşturma Bürosu, 11 Kasım 2025'te Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşen ve 20 askerin şehit olduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "68-1609" kuyruk numaralı C-130 tipi uçağa ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

Kaza yerindeki delillerin toplanması, enkazın incelenmesi ve tanık ifadelerinin alınması için uluslararası prosedürlerin işletildiği soruşturmada, ikili anlaşmalar çerçevesinde Gürcistan ile tam bir işbirliği içinde hareket edilerek delillerin karartılmadan Türkiye'ye getirilmesi sağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi uçakla Tiflis'ten Ankara Mürted Hava Meydanı'na getirilen şehitlerin naaşları üzerinde Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler tamamlanarak dosyaya eklendi.

Jandarma raporu soruşturma dosyasında

Soruşturma dosyasına giren Jandarma Genel Komutanlığı kriminal raporunda, uçağın enkazı üzerinde yapılan ilk teknik incelemelerin sonuçlarına yer verildi.

Raporda, "Uçağın yakınında patlayacak herhangi bir mühimmatın yapacağı şarapnel izine ve mühimmatın isabet etmesi sonucu oluşturacağı hasar izine de rastlanılmamıştır. El yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması neticesinde oluşacak patlama izine veya herhangi bir patlayıcı madde düzeneğiyle bu düzenek unsurlarına da rastlanılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Yangın başlatıcı petrol türevi veya yangın hızlandırıcı bir maddeye de rastlanılmadığı belirtilen raporda, uçağın enkazında yapılan "element analizi" sonucunda da herhangi bir şüpheli kimyasal madde bulunmadığı aktarıldı.

Uçağın neden düştüğü araştırılıyor

Öte yandan uçağın neden düştüğüne ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığının incelemeleri devam ediyor.

Gürcistan ve Türkiye'de eş zamanlı yürütülen teknik çalışmalarda, TÜBİTAK, TUSAŞ, MKE ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzman birimlerince elde edilen bulgu ve veriler titizlikle analiz ediliyor.

Uluslararası standartlarda yürütülen bu sürecin ardından, önce kaza kırım ön raporunun, ardından ise kesin raporun hazırlanacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, şehit olan personelin dijital materyalleri ve telefonları üzerindeki incelemelerin de sürdüğü kaydedildi.