Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.04.2026 09:56

Hafta sonu için kuvvetli yağış, toz taşınımı ve çığ uyarısı

Türkiye genelinde hafta sonu yağışlı ve hareketli bir hava durumu bekleniyor. Ege kıyılarında kuvvetli sağanak, Güneydoğu'da toz taşınımı ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, hafta sonu boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı hava kütlesi etkisini hissettirecek.

"Kuvvetli yağış" ve "toz taşınımı" kapıda

Yarın, özellikle Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ve Marmara'nın batısında gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Haritadaki verilere göre, Ege kıyı şeridi boyunca "Kuvvetli Yağış" uyarısı verilirken, Hatay ve çevresinde de yağışların şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz hattında ise Sahra çölü üzerinden gelmesi beklenen "Toz Taşınımı" nedeniyle hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği bildirildi.

Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında ise "çığ tehlikesi" riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Pazar günü yağış sürecek

Pazar günü, yağışlı hava yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam edecek. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. 

Güneydoğu Anadolu'daki toz taşınımı ve Doğu Anadolu'daki çığ riski pazar günü de etkisini sürdürmeye devam edecek.

Büyükşehirlerde hava durumu

MGM tahminlerine göre hafta sonu sıcaklık değerleri Ankara'da 5-16, İstanbul 9-16, İzmir 10-18, Antalya 13-19, Diyarbakır 5-18, Erzurum 1-11 derece civarlarında seyredecek.

Meteoroloji yetkilileri; kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına, toz taşınımı kaynaklı ulaşım aksamalarına ve çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
Meteoroloji Toz Taşınımı
Sıradaki Haber
ABD için İran’dan onurlu çıkış mümkün mü?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ