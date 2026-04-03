Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Uganda uyruklu Hamidah Nabagala, Irak uyruklu Sami Jasim Muhammad Jaata Al-Jaburi ve Abd El Hamid Salim İbrahim Brukan Al-Khatouni eklendi.