Gündem
AA 03.04.2026 10:51

Fiyatlarla oynayıp halka bozuk et yedirmeye çalışan çete adliyede

Et ve et ürünlerinin fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı ve bozulmuş etleri piyasaya sürdüğü tespit edilen, aralarında denetimleri önceden haber veren kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Suçları Soruşturma Bürosunca, Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu, CİMER başvuruları ve sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan incelemelerde, bazı besici gruplarının et fiyatlarını manipüle ederek olağanüstü şekilde yükselttiği tespit edilmişti.

Ekim 2025'in sonuna kadar istikrarlı seyreden karkas et fiyatlarının, tedarikçi firmalar tarafından "mal yokluğu" veya "kesime hayvan gelmediği" gibi gerekçelerle suni olarak artırıldığı ve arzın fiilen durdurulduğu, ayrıca hastalıklı hayvanların kesilerek bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında et tedarikçisi firmaların yöneticisi 28 kişi ile bakanlık denetimlerini önceden sızdırdığı belirlenen 5 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerden 31'i gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin hakkında örgütsel faaliyetler kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "fiyatları etkileme", "mal ve hizmet satımından kaçınma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçlarında yürütülen soruşturmada, firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.

