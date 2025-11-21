Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Türkiye’ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 24-25 Kasım'da Türkiye’ye devlet ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Duran, "Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti’nden Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı’ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır." dedi.

Görüşmeler 24 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak.

Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülüyor.

Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliklerinin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanlanıyor.