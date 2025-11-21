Tarihi komisyon İmralı'ya gidiyor

Tarihi komisyon saat 14.00'te 18'inci kez toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu toplantıda bundan sonraki sürece ilişkin özellikle geçtiğimiz 17 oturumda konuyla ilgili tüm çerçeveleri dinledik." dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi.

Kapalı gerçekleşen komisyon toplantısında, "İmralı'ya gitme konusunda" oylama yapıldı. Oy çokluğuyla TBMM heyeti, İmralı'ya gitme kararı aldı. Oylamada 32 evet, 3 hayır ve 2 çekimser oy kullanıldı.

Heyete üye vermeyeceklerini açıklayan CHP 'imralı'ya gidiş' oylamasına katılmadı. İmralı ile SEGBİS yani videokonferans yöntemiyle görüşülmesi teklifi reddedildi. Heyet, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerden 4 milletvekilinden oluşacak.

İmralı’ya gidecek heyetteki isimlerse henüz netleşmedi. Siyasi partiler yarın katılımcıların isimlerini Meclis Başkanlığı'na sunacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı heyetinde kendisinin yer alacağını açıklamıştı.

