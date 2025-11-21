Açık 18.4ºC Ankara
Gündem
AA 21.11.2025 13:58

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Komisyonda açık oylama yapılmalı, MHP adına ben gideceğim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesi konusunu da ele alacağı toplantıya ilişkin, "Komisyonda açık oylama yapılmalı. Basit çoğunluk yeterlidir. MHP adına ben gideceğim." açıklamalarını yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Komisyonda açık oylama yapılmalı, MHP adına ben gideceğim
[Fotograf: AA]

Yıldız, Meclis'te "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun 18. toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Oylama olur mu içeride?" sorusu üzerine Yıldız, "Olması lazım" yanıtını verdi.

Yıldız, CHP'nin konuya ilişkin değerlendirmelerine yönelik soruya, "CHP'nin kendi takdirleri. Biz tabii katılmalarını isteriz. Oy birliğiyle karar alınmasını arzu ederiz. Türkiye'nin en köklü partisi. Yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları önemli bizim için." değerlendirmesinde bulundu.

"Olmazsa da gidilecek değil mi?" sorusu üzerine Yıldız, "Elbette gideriz biz. Bir konuşalım, bakalım Başkan'la. 'Biz gidiyoruz' demekle gidilmez, bunun bir izni var. Bir de Bakanlığa bildirilecek. Bakanlıktan gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Bu da 4-5 milletvekili olur tahminim. Her partiden bir milletvekili. Bunu söyleyebilirim: MHP adına ben gideceğim." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, oylama yapılması gerekip gerekmediği yönündeki soru üzerine, "Komisyonda oylama yapılmalı. Mesele ciddi bir iştir. Açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini de izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir." diye konuştu.

