Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.07.2025 09:39

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, "dumansız Türkiye" hedefiyle yürüttükleri operasyonlarda, 2025 yılı başından bu yana 451 milyon 588 bin lira değerinde 2 milyon 150 paket sigara ile 4 milyon 422 bin elektronik sigarayı ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara geçit vermedi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu, her yıl olduğu gibi 2025'te de gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılara göz açtırılmadı.

 

Gelişmiş teknolojiden yararlanılarak düzenlenen operasyonlar sonucu yıl başından bu yana 451 milyon 588 bin lira değerinde 2 milyon 150 paket sigara ile 4 milyon 422 bin elektronik sigaraya el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, gençlerin bedenen sağlıklı, zihnen berrak ve nefsen temiz nesil olmasını önlemeye çalışan odaklarla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

"Dumansız Türkiye" hedefiyle gençleri her türlü zararlı ürünlerden korumayı amaç edinen ekipler, titiz ve özverili çalışmalarıyla, halk sağlığını etkilemeye yönelik kaçakçılık girişimleri ve bağımlılığın her türüyle mücadelesini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

ETİKETLER
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Sigara Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 1 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:58
Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuşmasının 51’inci yılı
09:55
Cevdet Yılmaz: Türkiye, her daim Kıbrıs Türkü'nün yanında
09:26
Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
09:17
Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 1 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi
08:12
Türk savaş gemileri KKTC'deki limanlarda ziyarete açılacak
06:13
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuşmasının 51’inci yılı
Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuşmasının 51’inci yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ