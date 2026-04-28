Gülistan Doku soruşturmasında saha ve adliyede kritik trafik

Tunceli'de 5 yıl önce kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Tunceli ve Erzurum merkezli yürütülen tahkikatlarda, hem dijital delillerin karartılması iddiaları inceleniyor hem de dönemin üst düzey kamu görevlilerinin ifadeleri alınıyor.

Hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen görevliler adliyede

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Doku'nun kaybolduğu sürece dair hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.Y. ve Y.E, güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Y.E. hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, B.Y. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski emniyet müdürü Erzurum’da ifade verdi

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki tahkikatı sürdürüyor. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 161/6 maddesi (Vali ve kaymakamların görev suçları soruşturma usulü) kapsamında yürütülen süreçte, dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Halen Yalova İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Delen, talimat üzerine gittiği Erzurum Adliyesi'nde savcılığa bilgi verdi. Delen’in, Doku’nun kaybolması sonrası yürütülen operasyonel süreçler ve idari kararlar hakkında beyanda bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kırsalda Gülistan Doku'nun izini sürüyor

Gülistan Doku'nun cesedinin bulunması için kırsalda yoğun arama çalışması yürütüyor.

Soruşturma kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, kentin belirli noktalarında arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Dağlık ve ormanlık alanların yanı sıra kaya oyukları ile mağaraları arayan ekipler, şüphelendikleri noktaları yer altı görüntüleme cihazıyla kontrol ediyor.

Ekipler, özellikle Mazgirt Peri Suyu bölgesi ve Pertek'in Koçpınar köyü çevresinde arama çalışmalarına ağırlık veriyor.

Soruşturmada 12 kişi tutuklanmıştı

Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak 2020'deki kayıp başvurusunun ardından başlatılan ancak uzun süre sonuç alınamayan soruşturma, son dönemde ulaşılan yeni delillerle "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme" gibi ağır suçlamalarla derinleşmişti.

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile bazı eski polislerin de bulunduğu 12 zanlı tutuklanmıştı. Dosya kapsamında 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, firari şüpheli Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Erzurum ve Tunceli'deki adli merciler; "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçluyu kayırma" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddialarına ilişkin incelemelerini titizlikle sürdürüyor.