İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, gri kategorideki 1 teröristin dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Böylece bir hafta içinde 2. örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu.

Eren Abluka-14 Operasyonu başlatıldı

Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2022-3 Operasyonu başlatıldı.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

MİT'ten Musul'da nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan’ı, Musul/Mahmur’da etkisiz hale getirmişti.

MİT’ten hassas çalışma

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan’ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.

Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Ahmet Rubar kod M.Erdoğan’ı odağına alan bir operasyon planlandı.

Nihayetinde Ahmet Rubar kod M.Erdoğan’ı 21 Mayıs 2022 tarihinde Mahmur’da MİT elemanlarının da yer aldığı spesifik bir operasyonla etkisiz hale getirdi.