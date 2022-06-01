Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye geliyor
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek.
Şerif'in Türkiye'ye bugün ve yarın gerçekleştireceği ziyarette, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar üzerinde durulacak.
Ziyaret vesilesiyle, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.
Etiketler: Pakistan Recep Tayyip Erdoğan
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