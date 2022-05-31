Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 23:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile Ankara'da görüştü.
Görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari'yi Ankara’da ağırladık. Başbakan Şahbaz Şerif’in yarın yapacağı ziyaretin hazırlıklarını gözden geçirdik" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, mesajında Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin 75. yılının kutlandığı dost ve kardeş Pakistan ile işbirliğini geliştireceğini söyledi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan
Son Haberler
- 00:43
- 00:41
- 00:43
- 00:40
- 00:33
Sıradaki Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz