Sözleşmeli personel alımının detayları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Buna göre, alınacak personel dağılımı şu şekilde:

"523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi."