Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın yaparak açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın personel alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik açılan 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın sözlü aşamasına katılan adayların sonuçlarını biraz sonra Bakanlık web sayfamızdan sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağız. Yine Bakanlık ailemizi güçlendirmeye yönelik, altyapımızı zenginleştirmeye yönelik çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız."