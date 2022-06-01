MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile "Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez" temalı çalışma başlatıldı, görseller ve sloganlar hazırlandı.

Devlet Bahçeli'nin gençlerle fotoğraflarının yer aldığı kısa videolar MHP'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.

Birlik-beraberlik ve aile kavramları ile ata-evlat ilişkisine vurgu yapılan çalışma, partinin 2023'teki seçimlerde Türk gençliğine vereceği mesajları içeriyor.