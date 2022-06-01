Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP gençler için çalışma başlattı
Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı ile Türk gençliğine yönelik bir çalışma başlattı. "Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez" temalı çalışma kapsamında aile kavramı ile ata-evlat ilişkisine vurgu yapılıyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile "Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez" temalı çalışma başlatıldı, görseller ve sloganlar hazırlandı.
Devlet Bahçeli'nin gençlerle fotoğraflarının yer aldığı kısa videolar MHP'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.
Birlik-beraberlik ve aile kavramları ile ata-evlat ilişkisine vurgu yapılan çalışma, partinin 2023'teki seçimlerde Türk gençliğine vereceği mesajları içeriyor.
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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