Önce Sıfır Atık Projesi, şimdi de "Dünya Ortak Evimiz" adlı çevre kitabı. Emine Erdoğan'ın kişisel çevre hikayesini ilk kez kaleme aldığı kitap okuyucuyla buluşuyor.

"Dünya Ortak Evimiz" adlı kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlandı. Emine Erdoğan, kişisel hikayesini kitabın "Ağacın Hikayesi Böyle Bitmesin" bölümünde kaleme aldı. Doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğunun bugünkü çevre duyarlılığına dönüşme sürecini anlattı.

Birleşmiş Milletler HABİTAT Başkanı Maimunah Mohd Sharif, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilcisi Claudio Tomasi, milli sporcu serbest dalgıç Şahika Ercümen ve sanatçı Nil Karaibrahimgil... Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden 28 çevre gönüllüsü kitapta tecrübelerini kaleme aldı.

Deniz ve okyanusların temizliğinden yaban hayatının korunmasına, sürdürülebilir modadan atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya dikkat çekildi.

"Dünya Ortak Evimiz" kitabı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tanıtım töreniyle satışa çıkacak.

Kitabın tüm geliri, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları İle Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'nın kitap için oluşturacağı "Yanan Ormanları Yeniden Ağaçlandırma Fonu"na bağışlanacak.