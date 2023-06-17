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TRT Haber 17.06.2023 16:20

Gri kategoride aranan sözde FETÖ yöneticisi yakalandı

Gri kategoride aranan sözde FETÖ yöneticisi Zekeriye Cerit, Emniyet'in operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin, örgütün

Gri kategoride aranan sözde FETÖ yöneticisi yakalandı

FETÖ/PDY’nin sözde üst düzey mensuplarının, saklandıkları hücre evlerinden yurtdışına firar etme arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce sürdürülen istihbarat çalışmaları neticesinde, istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri’nce iki ayrı operasyon düzenlendi.

Gri kategorideki terörist yakalandı

İstanbul’da örgüt derneklerinde para aklaması ve örgütün Türkmenistan’daki yapılanmasında yer aldığı faaliyetleri nedeniyle sözde örgüt yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriye Cerit yakalandı.

Şahsın, terör örgütünün Marmara Bölgesi’ndeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı ve önceki yıllarda da Trabzon ve Van’da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı tespit edildi.

2017'den beri aranan firari gözaltında

Örgütün adalet yapılanmasında faaliyet gösteren ve 2017 yılından beri aranan Y.T. ile bu şahsa yardım ettiği değerlendirilen A.C. de yakalandı.

Aramalarda, 1 adet sahte kimlik, 3 bin 300 dolar, 180 euro ve çok sayıda dijital materyale de el kondu.

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