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Gündem
TRT Haber 02.07.2024 21:54

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin görüşmesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. İki liderin İsrail’in Gazze'deki katliamlarından terörle mücadeleye, enerjiden turizme birçok başlığı değerlendirmesi bekleniyor.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin görüşmesinde

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün sürecek zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana’da olacak. Gözler, Erdoğan-Putin görüşmesine çevrilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Daşkanı Putin ile zirvenin ilk günü bir araya geleceği belirtiliyor.

Görüşmenin gündeminde enerjiden ticaret ve turizme; ikili, bölgesel ve küresel birçok başlık yer alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de terörle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu sadece ikili görüşmelerde değil, Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak katıldığı zirve toplantısında da dile getirecek.

Zirveye aralarında Çin, Rusya ve İran’ın da olduğu 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak.

Zirve, Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak.

Ana gündem, uluslararası sorunların çözümünde Şanghay İş Birliği Örgütünün rolünün güçlendirilmesi olacak.

Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, ulaşım ve lojistik konularının da masaya yatırılacağı belirtiyor.

Liderlerin öncelikle uluslararası ticaret ve ekonomi alanına odaklanacakları ifade ediliyor.

Zirve sonunda, Kazakistan, dönem başkanlığını Çin'e devredecek.
 

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