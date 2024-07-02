Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi tuzağa düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahısımızca kabul edilen Mehmet Özhaeski kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün görevlerini tevdi ettiğimiz yeni Kabine üyelerimizi kutluyorum. Yeni vazifelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.https://t.co/pjIhNG6AvS pic.twitter.com/CmjM0ggGLd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2024

Vatanımızın bekası , insanımızn güvenlği için yurtiçinde ve yurt dışında kahramanca yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Rabbim onları muhafaza ve muzaffer eylesin diyorum. Bayram süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mazıdağındaki yangında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Haftasonu yine İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de orman yangınalrı yaşandı. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bu felaketler baktığımızda, ihmalin, tedbirsizliğin ve kastın öne çıktığını görüyoruz. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz.

Yeşil Vatan korunuyor

Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık;

26 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracı ile sürdürüyoruz. Ekipmanları da ileri teknolojiyle yeniledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü örgütün orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandıklarını geçmişteki tecrübelerimizden biliyoruz. Terörle mücadelede destan yazan İHA’ları, yeşil vatanın savunmasında da etkin olarak kullanıyoruz.https://t.co/pjIhNG6AvS pic.twitter.com/2nw59jYriJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2024

Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile Yeşil Vatanı'ı 7/24 izliyoruz. Yangınlarla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. 184'ü akıllı 776 kule ile ormanları takip ediyoruz.

4 bin 744 havuz ve gölet yapıldı. Yapay zek tabanlı sistemler devrede. Ormanlar için 25 bin personelimiz ve 122 bin gönüllü ormanlarımızı korumak için fedakarca çalışmaktadır.

Ormanlarımıza sahip çıkma ve koruma noktasında tüm vatandaşalrımızdan daha fazla itina bekliyoruz. Yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı günlere girdik en ufak ihmalin bile büyük zararlara sebep olacağını unutmayalım.

"Tarım politikalını eleştirenlerin çoğu ön yargıyla hareket etmektedir"

Hükümetlerimizin tarım politikalını eleştirenlerin çoğu ön yargıyla hareket etmektedir. Her mesele gibi tarım konusuna da istismar olarak bakıyorlar.

Tarım ciddi bir uğraştır, ülkemiz açısından çok stratejik bir sektördür. Çiftçi kardeşlerimizin hakkını daima verye çalıştık. Son 21 yılda reel rakamlarla 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024'te 56 milyar lira destek ödemesi yapıldı.2024 Tarımsal destek hedefi 91,5 milyar lira.

Toprak Mahsulleri Ofisimiz çiftçimizin ürününü en hızlı şekilde almak ve gerekli depolamayı yapmak ve zamanında ödemesini gerçekleştirmek için gayret gösteriyor. Ofis hububat teslim eden üreticilemizin ödemesine başladı.

6 Haziran'a kadar ürün verenlerin ödemeleri yapıldı. Çiftçiler mağdur edilmeyecek.Tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanındayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı güçlerin desteğini alan İsrail’in, gözünü komşularına diktiğini görüyoruz. Batı dünyası destek verdikçe, İslam alemi de sessiz kaldıkça Netanyahu denilen caninin işgal politikasına devam edeceği anlaşılıyor.https://t.co/pjIhNG6AvS pic.twitter.com/ueSZMFYzSG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2024

Batılı güçlerin askeri, diplomatik, siyasi desteğini arkasına alan İsrail'in gözünü komşularına diktiğini görüyoruz. Lübnan'a yönelik saldırıların ve tehdit dilinin artması bölgemizin geleceği adına bizi ciddi manada endişelenmektedir.

Batı dünyası destek verdikçe İslam alemi de sessiz kaldıkça Netanyahu denilen caninin tüm bölgemizi ateşe sürükleme pahasına işgal politikasına devam edeceği anlaşılıyor.

Netanyahu yönetimi altındaki İsrail saldırganlığı durdurulmadan Türkiye dahil bölgedeki hiçbir devler güvende değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızda devlet adamı vasfının asgari şartlarını dahi taşımayan, gözü dönmüş bir katil var. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça, Türkiye dahil bölgemizdeki hiçbir devlet kendini emniyette hissedemez.https://t.co/pjIhNG6AvS pic.twitter.com/fzISOvlRSm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2024

"Bizim kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözümüz yoktur"

Sulhe ve sukunete hizmet edecek ilave adımların atılması mümkündür. Bizim kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözümüz yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması Türkiye'nin de önceliğidir.

Demokratik, müreffeh , güçlü bir Suriye görmek istiyoruz. Suriye'nin evlerini terk etmek zorunda kalmış milyonlar için güvenli, emin bir yer haline gelmesni biz daha çok arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması Türkiye’nin de önceliğidir.https://t.co/pjIhNG6AvS pic.twitter.com/QaSdSX3xrN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2024

Biz ayrılıkları derinleştirmek yerine, ortak paydayı büyütmenin derdindeyiz.

Bize sığınan kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz.

Solingen'de velatlarını ırkçı teröre şehit vermiş millet olarak bize yakışmayan inancımzla, kültürümüzle, medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan sahnelerin yaşanmasına da göz yummayız. kamu düzeni devletimizin kırmızı çizgisidir. Bu çizginin yok sayılmasına eyvallah demiyeceğiz.

"Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz"

Biz sokaklar üzerinden kotarılan kaos planlarına bağışıklık kazanmış bir ülkeyiz.

Kayseri’de son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden kaos tezgahlandı. Bunlara kimlerin figüranlık yaptığını çok iyi biliyoruz. Bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Nefret söylemlerine, faşizme, ırkçı vandallığa ve provakasyonlara boyun eğmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz sokaklar üzerinden kotarılan kaos planlarına bağışıklık kazanmış bir ülkeyiz. Kayseri’de rezil bir taciz vakası üzerinden aynı kaos planı tezgahlandı. Bu oyunun ikinci perdesi ise Suriye’de sahnelendi. Bu oyunu kimin yazdığını çok iyi biliyoruz. pic.twitter.com/qERzcYeOHo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2024

Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi, ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz.

Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz. Kayseri'deki olaylar sonrasında ortalığı yakıp yıkan, polisimize saldıran, evlere zarar veren 474 pravakatör gözaltına alındı.

Dün de Suriye Milli Ordusu Güçleri ve güvenlik kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki kışkırtmalara gerekli müdahalelerde bulundu. Suriye geçici hükümeti ise şanlı bayrağımıza yönelik saldırıları lanetlediğini en sert biçimde kamuoyuna ilan etmiştir. Fitne teşebbüsleri bir kez daha boşa çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz.https://t.co/pjIhNG6AvS pic.twitter.com/X8n3eTx5y5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2024

İstihabrat birimlerimiz çok titiz bir çalışma yütmektedir. Hangi kirli ellerin bu işlerin arkasında olduğunu ortaya çıkaracağız.

Tekrar söylüyorum bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, biz yalnızca bölücü niyetlere karşı vatanımızı koruyouz. En zor günlerinde Suriyeli muahcirlere ensar olmanın onurunu göğsümüzde bir şeref madalyası olarak taşıyacağız.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerini hep teşvik ettik. Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığımız 670 bin kişi geri döndü. Bu sayıya 1 milyon kişi daha eklenecek. Arzu eden herkesin gönüllü , huzurlu bir şekilde vatanlarına dönebileceği bir iklimi tesis edebilirsek ne mutlu bize.

(Erken seçim tartışmaları) Hiçbir temeli olmayan, sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki 'bilek güreşini' perdelemeye çalışmaktadır"

Önümüzde, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde 5 yıllık seçimsiz dönem var. Herkes planını, programını buna göre yapmalı

A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyorum. Bizim çocukların bu kritik maçı kazanarak, şampiyonluk yolculuklarını kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum.