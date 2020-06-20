Haber Giriş: Kaynak: AA
Göç İdaresinden Dünya Mülteciler Günü mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Dünyada en çok mülteciyi son 7 yıldır kesintisiz bir şekilde Türkiye barındırıyor" sözlerine yer verdi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dünya Mülteciler Günü mesajında, şunlara yer verdi:
"79,5 milyon insan zorla yerinden edilirken her dakika 25 kişi evini terk ediyor. 2019 yılında evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 9,4 milyon kişi artarken dünya genelinde mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı 33,6 milyona erişti ve bunun yarısını çocuklar oluşturuyor. Dünyada en çok mülteciyi son 7 yıldır kesintisiz bir şekilde Türkiye barındırıyor."
Etiketler: göç idaresi genel müdürlüğü dünya mülteciler günüSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:55
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