Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen "ankesör soruşturmaları" ve itirafçı beyanları kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K, Ankara'da yakalandı.

Aynı zamanda hakkında çok sayıda kişinin ifadesi bulunduğu belirtilen M.K. sorgulanmak üzere Malatya’ya getirildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada, M.K'nin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubaylığını yaptığı bildirildi.