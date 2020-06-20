Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB'den videoyla 'Hainler kaçacak delik arıyor' mesajı
Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı, kahraman komandoların gece boyunca icra ettiği hava hücum harekatıyla ilgili görüntüleri paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, şu mesaja yer verildi:
"Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi."
Etiketler: Pençe-Kaplan Operasyonu msbSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 13:44
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