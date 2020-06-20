Kışlalarda normalleşe takvimi işliyor. 31 Mayıs'ta terhisler başladı, 5 Haziran'da ise 6 aylık askerlik hizmeti yerine getirecekler için celp işlemleri. Şimdi de bedelli askerlik yapacaklar birliklerine teslim olacak.

İlk olarak Haziran grubunda bedelli askerlik hizmetini yerine getirecekler silah altına alınacak. Yükümlüler bugünden itibaren birliklerine giderek teslim olacak. Ardından tedbirler kapsamında sevkleri ertelenen Nisan grubundaki yükümlülere geçilecek. O gruptaki yükümlülerin birliklerine sevkleri 29 Haziran'da başlayacak.

Havaalanı, gar ve otogarlarda irtibat noktaları olacak.

Bu noktalara müracaat edenler, tahsis edilen araçlar ile doğrudan birliklerine ulaştırılacak. Yükümlüler birliklere girmeden önce de muayene edilecek. Tedbirlere riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda terhis edilecek.