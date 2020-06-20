Metropol şehirlerin resmi polis verileri incelendi. Suç oranları tek tek derlendi. İstanbul'daki suç kaydı dünyadaki birçok metropolun gerisinde kaldı. Yani daha az suç işleniyor.

Araştırmayı İstanbul Emniyet Müdürülüğü yaptı. Farklı ülkelerdeki suç kayıtlarına bakıldı. Nüfuslar farklı olduğundan 100 bine indirgenerek suç oranları analiz edildi ve rapor hazırlandı.

Soygun ve yağmada İstanbul son sıralarda

Emniyetin raporuna göre soygun ve yağmanın en çok yaşandığı şehir Atina oldu. Atina'yı, Londra ve Madrid izledi. İstanbul ise son sıralarda yer aldı.

Cinsel suçların en fazla yaşandığı kentler

Cinsel suçlar da ayrı bir kategoride ele alındı. İngiltere'nin başkenti Londra, cinsel suçların en fazla yaşandığı metropol oldu. Sonra sırasıyla New York ve Madrid geldi.

En fazla cinayet işlenen kentler

Amsterdam, Atina ve New York. Rapora göre en fazla cinayetin işlendiği 3 kent. İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen cinayet oranı ise 1,7.

Hırsızlık darp, uyuşturucu ve suça itilen çocuklar. Bu kategorilerde de İstanbul, diğer metropollerin hayli gerisinde kalıyor...

İstanbul'da suç oranlarının düşüklüğünde, polisin önleyici çalışmalarının etkili olduğu vurgulanıyor.