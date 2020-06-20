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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürülüğünce bugün DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, DEAŞ terör örigütü üyesi oldukları ve çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 26 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: son dakika DEAŞ operasyonSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 10:48
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