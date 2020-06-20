Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün çıkan çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine bir başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.
Sıradaki Haber
LGS kapsamında merkezi sınav başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz