Milyonlarca öğrenci ve ailelerinin heyecanla beklediği gün geldi. Puanla öğrenci alan liselere geçmek isteyen 8’inci sınıf öğrencileri, LGS'de ter döktü. Sınav iki oturumda yapıldı.

1,5 milyondan fazla aday, hayallerindeki lise için yarıştı.

Merkezi sınavda, 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alındı. Sınav, iki oturum halinde uygulandı, çoktan seçmeli 90 soru soruldu.

Başlayan birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluştu.

Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltildi. Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da ilan edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri altında yapılan sınavda, birinci oturum saat 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayıp 12.50'de tamanlandı.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.