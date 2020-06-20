Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alındı.

Bugün için de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavların halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 il sınırları içinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Uygulama saat 15.00 itirabıyla sona erdi.