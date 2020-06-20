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İstanbul'da uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, uluslararası uyuşturucu çetesine operasyon düzenlendi. Kuryeliğe ve fuhuşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı.
Jandarma ekipleri, insan ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Fatih'te 4 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonda 'çalışma vaadiyle' Türkiye'ye getirilen; tehdit ve şantaj ile borçlandırılıp fuhuşa ve uyuşturucu kuryeliğine zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Şüphelilerin üzerinde bulunan dövizlere ve gizli kamera ekipmanlarına el konuldu.
6 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Etiketler: uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 10:39
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