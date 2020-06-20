Jandarma ekipleri, insan ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Fatih'te 4 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 'çalışma vaadiyle' Türkiye'ye getirilen; tehdit ve şantaj ile borçlandırılıp fuhuşa ve uyuşturucu kuryeliğine zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin üzerinde bulunan dövizlere ve gizli kamera ekipmanlarına el konuldu.

6 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.