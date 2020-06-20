Türkiye'nin 585. barajı olan Kars Barajı törenle hizmete alındı.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl su" projesi kapsamında yapılan Kars Barajı'nda, 2018 Temmuz ayından itibaren su tutulmaya başlandı.

Baraj sayesinde, Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlanacak.

Barajın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de düzenlenen törende hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik." dedi.

Kars barajında depolanacak 182 milyon metreküp su tarım arazilerini canlandıracak.

21 kilometre uzunluğundaki sulama iletim hattı, Kars ve Digor ovalarında bulunan toplam 475 bin dekar alanın sulanmasını sağlayacak.

Kars Barajı'ndan bırakılan su, nehir yatağındaki can su görevini de görecek. Aynı zamanda da aşağısında bulunan Arpaçay Barajı'nı beslemek suretiyle, bu barajdan sulama yapılan Iğdır Ovası'ndaki 700 bin dekarlık alanın sorunsuz bir şekilde sulanmasını sağlayacak.