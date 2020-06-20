İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl Karlıova'da Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Bingöl'deki depreme desteklerin sürdüğünü anlatan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılay'ımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var. 92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var."