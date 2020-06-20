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Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel konular, ikili ilişkiler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve turizm konuları değerlendirildi.
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