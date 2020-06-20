Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel konular, ikili ilişkiler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve turizm konuları değerlendirildi.