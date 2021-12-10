Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler Rumen mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile telefonda görüştü.
Görüşmede, güncel güvenlik konuları ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel PETRESCU ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. pic.twitter.com/00IKNinVnK— TSK (@TSKGnkur) December 10, 2021
Etiketler: Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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