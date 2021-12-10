Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşır kentinde 7 Aralık'ta kaçırılan ve dün operasyonla kurtarılan iki Türk vatandaşı Hartum'a götürülmek üzere Türk yetkililere teslim edildi.

"Bundan sonra böyle bir hadise tekrarlanmayacak"

Bölgede düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuzey Darfur Valisi Nimir Abdurrahman, Faşır'da yaşananların tamamen münferit bir hadise olduğunu, Türk şirketleri ve vatandaşlarının hedef alınmadığını açıkladı.

Abdurrahman, Sudan'ın Türkiye ile derin ve tarihi ilişkileri olduğunun altını çizerek "Türkiye ile bizim aramızda stratejik bir ilişki var. Bu saldırı asla Türkiye'yi hedef almadı" dedi.

Bölgede yapılan kurtarma operasyonunda, kaçırma olayına karışan bir kişinin yakalandığını anlatan Abdurrahman, diğer kişileri yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin Sudan vatandaşlarının güvenliğini sağladığı gibi ülkede bulunan Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Abdurrahman, "Bundan sonra böyle bir hadise tekrarlanmayacak" diyor.

Abdurrahman, Kuzey Darfur hükumeti olarak Türkiye ve kaçırılan Türk vatandaşlarının ailelerinden özür dilediklerini söyledi.

Bu gece yurda dönmeleri bekleniyor

Kaçırılan Türk vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği başta olmak üzere kurtarılmalarında emeği geçen tüm yetkililere Türk vatandaşlar teşekkürlerini sundu.

Basın toplantısının ardından kurtarılan Türk vatandaşlarını taşıyan özel uçak başkent Hartum'a gitmek üzere yola çıktı. Kurtarılan Türk vatandaşlarının bu gece Türk Hava Yollarının uçağıyla (THY) yurda dönmesi bekleniyor.

Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki Türk elektrik santralinde çalışan 2 Türk vatandaşı ve Sudanlı şoför, 7 Aralık akşamı işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce içinde bulundukları araçla bilinmeyen bir yere götürüldü.

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için Sudan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulundu.