Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 20:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ASELSAN geliştirdi: Silah Tespit Radarı envantere girdi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini duyurdu.
ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Silah Tespit Radarlarının ilk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlandı.
Silah Tespit Radarları, özgün tasarım, elektronik taramalı anten, sayısal hüzme oluşturma, hızlı ve kolay kurulum, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibi, gelişmiş sistem ve veri işleme algoritmaları özelliklerini taşıyor.
Muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. pic.twitter.com/hcO6OlEwcU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2021
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