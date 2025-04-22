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Gündem
AA 22.04.2025 13:36

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tarım girişimcisi gençler yetiştiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tarım girişimcisi gençlere destek verme ve gençleri tarıma teşvik amacıyla düzenlenen "Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tarım girişimcisi gençler yetiştiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, programın Hüyük ilçesindeki Tarım ve Gençlik Kampı'ndaki lansman toplantısında, kampın ilkine 50 gencin katıldığını, projesi değerlendirilip kabul edilen bu gençlere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın büyük önem verdiği bu projeye gençlerin de ilgisinden memnun olduklarını aktaran Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Bu program bizim için özel bir program. Bakanlığımızın gençlere yönelik birçok temada gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetler var ancak bu faaliyetler içinde bu dönem özel olarak gündemimizde yer alan ve stratejik bir konu olması nedeniyle, özel olarak önem verdiğimiz tarım başlığı ayrı bir yer tutuyor. Bakanlığımızın çalışmaları çerçevesinde bu alana yönelik özel, yoğunlaştırılmış ve katılımcıların çok dikkatli şekilde seçildiği, aynı zamanda sadece teorik değil, pratik uygulamalarla bezenen bir program."

"Tarım girişimcisi gençler yetiştirmek istiyoruz"

Alanının uzmanları tarafından tarım girişimcisi gençlere eğitim verildiğine değinen Efendioğlu, Bakanlığın uygun gördüğü projelere hibe desteği vereceğini dile getirdi.

Enes Efendioğlu, şu anda programın birinci dönemini gerçekleştirdiklerini, akabinde ikinci dönemin yapılacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçte özellikle seçtiğimiz küçük gruplarla birlikte yakın takip edeceğimiz, mentörlük sürecini de sıkı şekilde gerçekleştireceğimiz tarım girişimcisi gençler yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Gençlik Politika Belgemizin önümüzdeki ay açıklanmasını planlıyoruz"

Enes Efendioğlu, program kapsamında üniversiteler, ilgili kurumlar ve sektör temsilcileriyle iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın özel olarak gündeminde olan ve sürekli olarak dile getirdiği bir konu tarım girişimciliği konusu. Biz de bu bağlamda bu dönem aynı zamanda Gençlik Politika Belgemizin yenilenmesi sürecindeyiz. Bakanlık olarak yeni Gençlik Politika Belgemizin önümüzdeki ay içerisinde açıklanmasını, duyurulmasını planlıyoruz. Yeni Gençlik Politika Belgemizin alanlarından biri de ilk kez 'Gençlik ve Tarım' başlığı olacak. Yani tarım girişimciliğini artık bir gençlik politikası unsuru olarak da görüyor ve değerlendiriyor olacağız."

Efendioğlu, ayrıca üniversiteli öğrencilere yönelik başlattıkları ÜNİDES adında bir program olduğunu vurgulayarak, "Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı. O arkadaşlarımız, tarım temalı olan projeler bizim öncelik alanımız olması sebebiyle, öğrenci toplulukları üzerinden başvuruda bulunarak bizden hibe desteği de alabilirler. Bunu da buradan bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan da Bakanlığa, gençleri tarıma teşvik edecek başarılı projeleri dolayısıyla teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Efendioğlu, beraberindeki ilgili kurum temsilcileri ve programa katılan gençler, kamp alanını gezdi.

Alandaki kerpiç evleri inceleyen Efendioğlu, gençlerle sohbet ederek projelerine ilişkin bilgi aldı.

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