Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 08:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Geçici işçilere kadro düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiler ile ilgili düzenlemenin bugün Meclis'e sevk edileceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi bugün Meclis'e sevk edeceklerini duyurdu.
Bakan Bilgin, zorunlu emeklilik şartını 4B'liler dahil hepsinde kaldıracaklarını söyledi.
Sayının sorulması üzerine Bilgin, "Sayıya bakarak yapmıyoruz, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Vedat Bilgin
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