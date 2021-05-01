Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 02:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gazilerin ailesine madalya
[Fotoğraf: AA Arşiv]
8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek. Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen gazilerle ilgili Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başvuru üzerine yapılan incelemede, 8 askerin Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edildi.
İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, gazilerin varislerine madalya verilmesi kararlaştırıldı.
Listede Teğmen Kamil Döğer, Çavuş Mustafa Celal Tuna, Onbaşı Mehmet Ali Balaban, Er Ali Yılmaz, Er İhsan İlhan, Er Mehmet Gülcü, Er Ali Kara ve Çavuş Seyit Ahmet Ünsay yer aldı.
Etiketler: Resmi Gazete
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