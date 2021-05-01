Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gürs ve ailesiyle Ankara'daki evlerinde iftarda bir araya geldiği fotoğraflara yer verdi.

Yanık, paylaşımında, "'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' diyor ya İstiklal Marşımız. İşte o ocaklardan birinin iftarında misafirdik bugün. 15 Temmuz'da 2 şehit vermişler, 2 de gazi. Allah şehitlerimizi peygamber efendimize komşu eylesin" ifadelerini kullandı.