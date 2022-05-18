Gara bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor.
Bu kapsamda, Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha tespit edildi. Teröristler, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Böylece Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu.
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu.#MSB pic.twitter.com/iGE4GicAoa
Öğle saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilmişti.
- 20:18
- 20:21
- 20:11
- 20:00
- 20:01