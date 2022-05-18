Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TSK ve MİT tespit etti, SİHA'lar 3 teröristi etkisiz hale getirdi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor.
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist tespit edildi.
Teröristler, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.
Etiketler: MİT Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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