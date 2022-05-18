Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, ikili ilişkiler ile son dönemde dünyada ve bölgede meydana gelen gelişmeler değerlendirildi.
Etiketler: Fuat Oktay Rusya
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